صحة الرصافة تعلن عن اصابة امرأتين بفيروس كورونا

(المستقلة)..اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لامرأتين اثناء مراجعتهما لمستشفيي الكندي والزعفرانية.

وقال الساعدي ان “مستشفى الزعفرانية استقبلت حالة مرضية لامرأة تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق التنفس من اهالي المنطقة”. وكان لها تاريخ ملامسة مع شقيقة لها وافدة من ايران.

واضاف ان الفحوصات المختبرية التي اجريت لها اظهرت نتائج موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس، وتم نقلها الى مستشفى ابن الخطيب لإكمال علاجها وحالتها الصحية العامة جيدة.

واوضح الساعدي ان “الحالة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 72 عاما من اهالي البياع راجعت مستشفى الكندي لغرض اجراء عملية جراحية وعند إجراء الفحص في العيادة الاستشارية وجد بانها تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة مع رشح وسعال بسيط وعند الاستفسار منها تبين انها عائدة من ايران قبل اسبوعين”.

ولفت الى انه “بعد اجراء الفحوصات المختبرية اظهرت النتائج موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس”، منوها الى أنها ” تعاني ايضا من ارتفاع ضغط الدم والسكري”.

واشار الى نقل الحالة الى مستشفى ابن الخطيب “وهي بحالة صحية مستقرة وتم المباشرة بعلاجها “.

وأكد ” اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بشأن التعامل الصحي مع الملامسين لهم من عوائلهم من خلال اجراءات الحجر والاستضافة الطبية في مستشفى ابن الخطيب “.

واوضح الساعدي انه “بعد تسجيل الاصابتين الجديدتين يصبح العدد التراكمي الكلي للحالات التي شخصت في الرصافة 14 حالة تماثل منهم 8 حالات للشفاء واخرجوا ومتبقي 6 حالات”، مشيرا الى ان “الحالات الست المتبقية بينهم ثلاث حالات يتماثلون للشفاء ،بإشراف كوادر متميزة وكفوءة في المستشفى”.