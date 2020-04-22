صحة الرصافة تعلن تسجيل 9 إصابات بكورونا جميعها في مدينة الصدر

( المستقلة)… أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا تعود جميعها لأشخاص يقطنون في مدينة الصدر.

وقال الساعدي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء إن “بين الإصابات الجديدة 5 من عائلة واحدة تقطن مدينة الصدر ضمن محلة 521 من الملامسين لإصابة موجبة وهم امرأة بعمر 43 سنة ورجل بعمر 21 سنة وفتاة بعمر 18 سنة وطفلين بعمر 10 و8 سنوات”.

وأضاف أن “الحالة السادسة هي لامرأة بعمر 35 من منطقة الزعفرانية محلة 949، فيما كانت الحالة السابعة لرجل بعمر 34 سنة من مدينة الصدر من محلة 521”.

وتابع الساعدي أن “الحالة الثامنة هي لامرأة بعمر 76 سنة من مدينة الصدر محلة 537 ملامسة لحالة موجبة كانت في الحجر الصحي، فيما كانت الحالة التاسعة لأمراه بعمر 30 سنة من مدينة الصدر محلة 521”.

وأشار إلى “إجراء مسح ميداني فعال للمناطق وأخذ عينات من عدد كبير من المواطنين لرصد الحالات التي لم تراجع المؤسسات الصحية والتي لا تظهر عليها اعراض المرض”.

واوضح الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج”، مبينا ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 239 اصابة توفي منهم 17 حالة فيما اكتسب الشفاء 139 ومتبقي قيد العلاج 83 حالة”.( النهاية)