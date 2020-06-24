صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات بكرونا اليوم وعددها 177
(المستقلة)… اعلنت دائرة صحة الرصافة، الاربعاء، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة اليوم وعددها 177.
• مدينة الصدر 105 حالات ضمن محلات 553, 557, 529, 576, 539, 577, 527, 521, 555, 533, 561, 524, 558, 575, 526, 547, 529, 537, الدسيم
• بغداد الجديدة 7 حالات ضمن محلة 709و702
• بسماية حالة واحدة عمارة 404
• الحسينية 3 حالات محلة 229و222, السكلات
• الشعب 17 حالة محلات 357, 335, 330, 333, 325, 341, 327, 329, حي اور
• المعامل حالة واحدة محلة 769
• الغدير حالة واحدة محلة 706
• ام الكبر حالة واحدة
• حي القاهرة 3 حالات محلات 330, 302, 307
• العبيدي 3 حالات محلة 756و762
• الطالبية حالة واحدة محلة 321
• البلديات 8 حالات محلة 734و724
• المشتل 2 حالة 757و751
• الأمين 4 حالات محلة 737و761
• الاعظمية حالتان محلة 328
• المعلمين حالة واحدة محلة 731
• الوزيرية حالة واحدة محلة 316
• الكرادة حالة واحدة محلة 952
• بوب الشام حالة واحدة قرب السوق
• الرشاد حالة واحدة محلة 772
• الباب المعظم حالة واحدة محلة 119
• الكفاح حالة واحدة محلة 129
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