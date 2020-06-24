صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات بكرونا اليوم وعددها 177

(المستقلة)… اعلنت دائرة صحة الرصافة، الاربعاء، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة اليوم وعددها 177.

• مدينة الصدر 105 حالات ضمن محلات 553, 557, 529, 576, 539, 577, 527, 521, 555, 533, 561, 524, 558, 575, 526, 547, 529, 537, الدسيم

• بغداد الجديدة 7 حالات ضمن محلة 709و702

• بسماية حالة واحدة عمارة 404

• الحسينية 3 حالات محلة 229و222, السكلات

• الشعب 17 حالة محلات 357, 335, 330, 333, 325, 341, 327, 329, حي اور

• المعامل حالة واحدة محلة 769

• الغدير حالة واحدة محلة 706

• ام الكبر حالة واحدة

• حي القاهرة 3 حالات محلات 330, 302, 307

• العبيدي 3 حالات محلة 756و762

• الطالبية حالة واحدة محلة 321

• البلديات 8 حالات محلة 734و724

• المشتل 2 حالة 757و751

• الأمين 4 حالات محلة 737و761

• الاعظمية حالتان محلة 328

• المعلمين حالة واحدة محلة 731

• الوزيرية حالة واحدة محلة 316

• الكرادة حالة واحدة محلة 952

• بوب الشام حالة واحدة قرب السوق

• الرشاد حالة واحدة محلة 772

• الباب المعظم حالة واحدة محلة 119

• الكفاح حالة واحدة محلة 129