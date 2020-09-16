صحة الرصافة تتوقع حصول طفرة في إصابات فيروس كورونا خلال شهرين

المستقلة / ..توقعت دائرة صحة بغداد الرصافة، حصول طفرة في إصابات فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين نظراً للتوقعات بحصول موجة وبائية بسبب التغييرات المناخية.

وقال مدير الدائرة عبد الغني الساعدي للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الأربعاء، إن “الوضع الوبائي ما يزال غير مستقر وخطورته تكمن خلال الشهرين المقبلين”، عازيا زيادة الإصابات إلى “ارتفاع عدد الفحوصات والاستهانة بالإجراءات الوقائية”.

وأكد أن “ارتفاع حالات الشفاء يعطي قوة كبيرة ودلالة على تماسك النظام الصحي”، مشدداً على “اهمية الاستعداد بشكل أكبر وأوسع نظراً للتوقعات المتعلقة بموجة وبائية جديدة بسبب التقلبات المناخية التي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة”.

ولفت الساعدي، إلى “اتخاذ قرار يقضي بأخذ المسحات المختبرية في المراكز الصحية خلال مدتين صباحية ومسائية”، داعيا إلى “تدريب الملاكات الجديدة والالتزام بإجراءات التعفير، فضلاً عن استمرار حملات التوعية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالوقاية الصحية”.

وبيّن أن “الدائرة تعمل على انشاء معمل للأوكسجين بعد متابعة أموره المالية مع الجهات المعنية وتوفير السيولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، مع الاستمرار بالمتابعة الدورية لموقف مراكز العزل وردهات الإنعاش الرئوي وتوفير الاحتياطي الكافي تحسباً لأي طارئ”.