صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات بفايروس كورونا المسجلة اليوم

( المستقلة)… اعلنت صحة الرصافة التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 71 بفيروس كورونا المسجلة اليوم .

وقالت دائرة صحة الرصافة في بيان لها وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء ان الحالات توزعت على، مدينة الصدر ٢٥ حالة ضمن المحلات ٥٣٠، ٥٤٩، ٥٥٥، ٥٤٣، ٥٤٨، ٥٢٣، ٥٢٩، ٥٤٤، ٥٢٨، ٥٧٥، ٥١٥، ٥٥٧، ٥٢٥، القطاعين ٣٧، ٧٠ ، و سبع ابكار حالة واحدة المحلة ٣٣٢ ، و الحبيبية حالة واحدة المحلة ٥٣٧ ، و شيخ عمر حالة واحدة المحلة ١٢٧ ، والمشتل حالتان بالمحلتين ٧١٨، ٧٢٨ ، وحي القاهرة حالة واحدة المحلة ٣٠٦ ، والحسينية حالة واحدة المحلة ٢٢٥ ، وشارع فلسطين حالة واحدة المحلة ٥٠٥ ، و الراشدية حالة واحدة والشعب ٤ حالات ،في البنوك المحلة ٣٢١ وحي اور المحلتان ٣٢٥ و٣٣٧” .

واضافت :” ان الحالات الاخرى ، في الكرادة حالة واحدة المحلة ٩٠٢ ، والكرخ ٤ حالات في السيدية المحلة ٨٤٤، الغزالية المحلة ٦٠٣، الحرية، البياع وام الكبر حالة واحدة ، و الكفاح حالتان بالمحلتين ١٠٥، ١٢٥ و الامين ١٤ حالة ، بالمحلات ٧٣١، ٧٣٩، ٧٤١ ، و حي الزهراء حالة واحدة ، والزعفرانية ٤ حالات بالمحلات ٩٥٤، ٩٥٩، ٩٥٨، ٩٥٢ ، والاعظمية حالتان المحلة ٣١٢ وشارع الضباط ، و البلديات ٤ حالات بالمحلتين ٧٣٤، ٧٤٤ .( النهاية)