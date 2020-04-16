صحة الرصافة : ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا الى 97 حالة

المستقلة ..أعلنت دائرة صحة الرصافة ، عن ارتفاع عدد المتماثلين الى الشفاء من فيروس كورونا الى 97 حالة.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان دائرته “سـجـلـت ســت حـــالات شــفــاء جــديــدة مــن فـيـروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي الى 97 حالة”، منوهاً الى “بقاء 65 حالة فقط في مستشفى ابن الخطيب بـعـد اضـافـة اصـابـة واحــدة ضـمـن المـوقـف الـوبـائـي اليومي الجديد”.

وأضاف الساعدي، انه “بعد انتهاء مدة حضانة المرض التي اسـتـمـرت اكـثـر مـن اسـبـوعـين ومــن خــلال الـجـهـود الـكـبـيـرة الـتـي بـذلـتـهـا المــلاكــات الـطـبـيـة والـصـحـيـة بمتابعة دوريـة وعناية خاصة لبعض الحالات التي تـعـانـي مــن امـــراض اخـــرى، بــدت عـلـيـهـم عـلامـات الشفاء، فقد تم اجـراء فحوصات مختبرية مجدداً وجــاءت الـنـتـائـج سـالـبـة واكــدت اكـتـسـابـهـم الشفاء واخراجهم من المستشفى”.

واوضح ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتوكول علاجي استمر لعدة ايام، فضلا عن المتابعة الـدوريـة من قبل المـلاكـات الصحية في خط الصد الاول والعناصر الاخرى الساندة وتقديم الخدمات العلاجية على مدار الساعة”.