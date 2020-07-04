صحة البصرة تشكل لجنة لتقفي أثر جثة مفقودة سلمت للطب العدلي

(المستقلة)… اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة عن تشكيل لجنة لتقفي أثر جثة مفقودة يشتبه انها مصابة بفيروس كورونا.

وقال اعلام دائرة صحة البصرة في بيان إن “بعض وسائل الاعلام تداولت خبر مفاده اختفاء جثة امراة يشتبه اصابتها بفيروس كورونا تم جلبها الى الطب العدلي”.

وأضاف، أنه “بعد تدقيق معمق (من قبل مدير قسم الامور الادارية والقانونية ومدير قسم التفتيش في دائراة صحة البصرة) تبين انه قد حدث لبس وتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حدوث هذا الخطأ ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”. (النهاية)