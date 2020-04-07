صبا مبارك تخطف صدارة تويتر بصور الحجر

المستقلة /رغم سخونة الأحداث في مصر وبخاصة تداعيات فيروس كورونا، خطفت النجمة الأردنية صبا مبارك صدارة تريند موقع تويتر، بعد تداول ثلاث صور مثيرة لها من داخل منزلها حيث تقضي فترة الحجر الصحي، مع رسالة مؤثرة روت فيها الدروس التي استلهمتها من العزلة.

صبا نشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستقرام، وقالت في رسالتها أن فيروس كورونا علامة من الحياة يجب أن نفهمها، وأضافت: غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات احيان بنختار ما نقرأها سنين بنضل عايشين برات حالنا و عم نركض بالحياة.. و عم بنوسخ هالكوكب عالمهم و عالمش مهم.. و بلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية و انو فش اشي بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.

تابعت قائلة: و ازا بكرا كان عتمة بيجوز الي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد احلامنا بتسيطر عليها الأولويات وحدتنا بتزيد.. لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. في احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم، رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا و الشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة… و كتير أشياء.

ونفت صبا تعمدها فرض حالة من الحزن على متابعيها قائلة: مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكده انو رح نتجاوز هالمحنة…بإذن الله و بس تخلص… نرجع كل فترة و نقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا و نتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى.