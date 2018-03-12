صباح التميمي تدعو إلى محاسبة الشركة المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي

(المستقلة) … دعت عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي، الاثنين، إلى محاسبة شركة ” G4S” المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي وإعادة الأموال التي تسلمتها “بدون تنفيذ” الأعمال الموكلة اليها للأعوام السابقة، مبينةً أن الشركة لم تنفذ البند الثالث للعقد الذي ينص على جلب مجموعة من أجهزة الكشف الأمنية بقيمة سنوية تقدر بحوالي خمسة ملايين دولار.

وقالت التميمي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “شركة دخلت إلى العراق باسم ارمر كروب والتي فازت بعقد المطار عام 2010 وتم توقيع العقد على أنها شركة ارمر كروب، لكن الحقيقة أن من كان يعمل على الأرض شركةG4S وقد جرى تغيير الاسم في ملحق العقد الموقع في ٢٣/ ٧/ ٢٠١٣ وهذا مخالف للضوابط ولايحق للشركة التنازل وبيع العقود لطرف اخر حسب ديباجة التعاقدات الحكومية المنصوص عليه في التعاملات التجارية”.

وأضافت، أن “الشركة لم تنفذ البند الثالث للعقد الذي ينص على جلب الشركة مجموعة من أجهزة الكشف الأمنية بقيمة سنوية تقدر بحوالي خمسة ملايين دولار”، مشيرةً إلى أن “الشركة قامت بإبرام عقود ثانوية مع شركات أمنية أخرى والسماح لهذه الشركات الأمنية وبالدخول عبر مدرج الطائرات إلى الجانب العسكري من المطار وبالعكس”.

وتابعت التميمي قائلةً، “ينبغي محاسبة الشركة وإعادة الأموال التي تسلمتها بدون تنفيذ الأعمال الموكلة اليها للسنوات السابقة، وكذلك محاسبة جميع المتورطين في وزارة النقل المسؤولين استمرار عقد هذه الشركة”.

وبينت أنها، “وجهت بعض الاستفسارات التي تخص الشركة المكلفة بحماية المطار إلى مدير عام سلطة الطيران المدني ولم ترد لنا إجابة عن الموضوع حتى الان”، مضيفةً “ستتم إحالة كافة الأوليات والأدلة الثبوتية إلى النزاهة لغرض اتخاذ اللازم بصددها والاستفادة منها”.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كامل الغريري اتهم، الأحد (14 كانون الثاني 2018)، ما سماها “أياد خفية فاسدة” بالوقوف وراء استمرار عقد شركة G4S البريطانية المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي.