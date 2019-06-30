صباح البزوني : تم تحويل طلب اقليم البصرة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء

( المستقلة ) – اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني عن تحويل طلب الاقليم من رئاسة مجلس الوزراء الى الامانة العامة للمجلس مشيرا الى ان ألأمل بتشكيل الإقليم موجود رغم الاعتراضات

وقال في بيان، تلقت ( المستقلة ) نسخه منه اليوم الاحد، ان “الحكومة الاتحادية والمحافظات الوسطى، وكل من لديه نفس مركزي، لا تريد إقامة اقليم البصرة، مبينا الى أن ألأمور القانونية بطلب التحويل تجري وفق السياق”.

وأوضح، إن “هناك متابعة للخطوات الخاصة بتحويل المحافظة الى أقليم، والبصرة ستحصل على مبتغاها بهذا الشأن في هذه الفترة أو المقبلة، “.

وتابع، انه “لا ننتظر من أحد يعطف علينا سيما بعد أن قام مكتب رئيس الوزراء بإرسال طلب المجلس إلى أمانة مجلس الوزراء لغرض النظر به”