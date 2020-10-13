صباح اخوان تصدر “الحكم” أواخر العام الحالي

المستقلة .. انطلق الأسبوع الماضي تصوير مسلسل جديد بعنوان “لا حكم عليه” من إنتاج شركة صبّاح إخوان بطولة النجم السوري قصي خولي وفاليري أبو شقرا بمشاركة نخبة من الممثلين نذكر منهم طوني عيسى وكارلوس عازار وفادي ابراهيم وكارول الحاج وعبدو شاهين وايلي متري وكارين سلامة إضافة إلى الممثلة القديرة رندى كعدي وغيرهم…

المسلسل يتألف من ١٥ حلقة تأليف سيناريو وحوار بلال شحادات وندين جابر وإخراج فيليب أسمر.

ومن المتوقع إنتهاء التصوير خلال خمسة أسابيع إستعداداً لعرضه أواخر شهر ديسمبر القادم عبر منصة “شاهد” بلاس.

وكانت شركة صبّاح إخوان كانت قد أعلنت عن توقيت عرض مسلسل “الهيبة الرد” في جزئه الرابع في الأول من شهر نوفمبر القادم على الشاشات العربية والمنصات الإلكترونية التالية: منصة شاهد – ام بي سي 4 – محطة أم تي في اللبنانية – قناة رؤية الأردنية – قناة السومرية – arttvnetwork.

“الهيبة الرد” اخراج سامر برقاوي بطولة تيم حسن، عادل كرم، ديما قندلفت، القديرة منى واصف، عبدو شاهين، اويس مخلالاتي، روزينا لاذقاني ونخبة من الممثلين.