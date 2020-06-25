صالح يلتقي رؤساء الاوقاف السني والشيعي والمسيحي ويؤكد توحيد الخطاب الديني

(المستقلة)… قال رئيس الجمهورية برهم صالح ان تنوع المجتمع العراقي يعد عنصر قوة وفاعلية لتعزيز الأواصر المجتمعية.

وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، رئيس ديوان الوقف الشيعي غني زغير عطية ورئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش والمسيحي رعد كجه جي”.

وأكد صالح “أهمية توحيد الخطاب الديني وتعزيز وحدة الصف بين المكونات العراقية لمواجهة العنف والتطرف”، مشيراً إلى أن “تنوع المجتمع العراقي يعد عنصر قوة وفاعلية لتعزيز الأواصر المجتمعية، وترسيخ السلم الأهلي من خلال إشاعة ثقافة التسامح في البلاد”.

وثمّن صالح “دور رجال الدين في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وترسيخ الوحدة الوطنية، والتصدي للأفكار التكفيرية التي حاول تنظيم داعش تسويقها”.

بدورهم، أكد رؤساء الأوقاف سعيهم المتواصل من أجل تعزيز الروابط بين العراقيين بمختلف مكوناتهم وقومياتهم، ونشر المودة والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي. (النهاية)