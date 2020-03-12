صالح يحث الكتل الشيعية على حسم المرشح قبل المهلة… والا فهو سوف يرشح

(المستقلة) … كشفت مصدر سياسي أن رئيس الجمهورية برهم صالح، حث الكتل الشيعية على حسم مرشح رئاسة الوزراء قبل حلول يوم الاثنين المقبل (موعد انتهاء المهلة الدستورية).

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصدر بالقول، إن “صالح وجّه خلال اليومين الماضيين رسالة إلى القيادات الشيعية المعنية بأمر ترشيح رئيس وزراء جديد، رسالة حثهم فيها على أهمية الوصول إلى مرشّح في موعد أقصاه الاثنين المقبل، وهو نهاية المهلة الدستورية، البالغة أسبوعين لتكليف مرشح جديد”.

وأضاف المصدر أن “صالح أكد بوضوح أن نهاية المهلة الدستورية تعني خرقاً دستورياً لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، فضلاً عن أن المادة 76 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية ترشيح من يراه مناسباً، بصرف النظر عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.

واشار المصدر بحسب الصحيفة الى ان “رئيس الجمهورية الذي يتيح له الدستور هذا الخيار، قد يلجأ إليه لأنه يراعي مسألتين أساسيتين، الأولى أن المنصب هو من حصة المكون الشيعي، وبالتالي فإنه لا يريد أن يكون بأي شكل من الأشكال طرفاً في هذا الصراع، والثانية أنه يراعي وضع التركيبة المعقدة للبرلمان العراقي التي تمثل المكونات العراقية المختلفة العرقية والدينية والمذهبية.

وتابع فإن” أي مرشح لا يمكنه نيل الثقة من داخل البرلمان ما لم يتم التوافق عليه داخل كتل البرلمان نفسها، في وقت تشهد هذه الكتل انقساماً حاداً بسبب تداعيات الوضع السياسي”.(النهاية)