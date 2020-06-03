صالح يؤكد لوزير الطاقة الايراني ضرورة التنسيق بقطاعي الكهرباء والمياه

( المستقلة)…. اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، ضرورة التنسيق المشترك بين العراق وايران خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه ، فيما ابدى وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان استعداد بلاده بمواصلة التعاون ودعم العراق بالمجالات كافة.

وقال مكتب رئيس الجمهورية وتلقته ( المستقلة) اليوم الاربعاء ان “رئيس الجمهورية برهم صالح ، استقبل في قصر السلام ببغداد ، اليوم الأربعاء وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له“.

وأكد صالح “ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحققالتطور والرفاهية للشعبين الجارين“، مشيراً إلى “أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التيتشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب“.

بدوره، جدد اردكانيان “استعداد بلاده بمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمارفي مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات“.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الصعد خدمة للمصالح المتبادلة.( النهاية)