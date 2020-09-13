صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات

المستقلة/- وصف رئيس الجمهورية برهم صالح الانتخابات المقبلة بـ”المصيرية”، فيما شدد على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن ” صالح استقبل اليوم في مقر اقامته في مدينة السليمانية، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.

واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء التأكيد على “دعم بيان المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني في ان الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها العام القادم مصيرية، ويجب توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وانجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها”.

وشدد رئيس الجمهورية على “ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ أولا من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس ارادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير، والايمان الكامل في تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب”.

وأشار البيان عن صالح قوله ان “المرحلة الثانية، والاهم، تكمن في توفير اقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية”.

واكد رئيس الجمهورية ان “الانتخابات المقبلة مفصلّية ومهمة، وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير، مضيفا ان الاقتراع المقبل يجب ان يكون استجابة حقيقية للرأي العام الوطني ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة”.

واكد صالح بحسب البيان “أهمية ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم”.

واكد رئيس الجمهورية “اهمية تنسيق بعثة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين”. (النهاية)