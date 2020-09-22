صالح وزيدان يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات الانتخابات ومنع التزوير والتلاعب

المستقلة/- أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ضرورة توفير “المستلزمات” الخاصة بإجراء الانتخابات المقبلة، وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومنع “التزوير والتلاعب”.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها وتلقته (المستقلة) إن صالح “استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”، مبينة أنه “تم خلال اللقاء، بحث دور القضاء العراقي واستقلاليته، في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون وحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، والاقتصاص من مرتكبي الجرائم المختلفة”.

وأوضح البيان أنه “تم التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة توفير مستلزماتها التشريعية واللوجستية كافة، وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، ويحقق التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي تأثيرات او ضغوط”.

وأكد صالح رئيس الجمهورية “ضرورة التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في تنفيذ العدالة وإحقاق الحقوق، تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين”. (النهاية)