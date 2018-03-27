صافيناز قنديل من امام لجان الانتخابات تؤكد سيدات مصر يرفعن لواء المشاركة في الانتخابات الرئاسية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ترفع سيدات مصر لواء المشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية فى مصر، إذ ظهرن بأعداد غفيرة أمام اللجان الانتخابية بمدارس مدينة نصر، وافتتحن اللجان بالزغاريد رافعات أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد المنطقة الأمامية للجامعة العمالية بمدينة نصر، تكدسا لمجموعة كبيرة من السيدات اللاتى أردن المشاركة فى الاستحقاق الدستورى بالانتخابات الرئاسية وسط تأمين أمنى كبير من قبل قوات الجيش والشرطة، مؤكدات حرصهن على المشاركة دعما لمصر واستكمالا للصورة المشرفة للانتخابات الرئاسية التى بدأها المصريون فى الخارج.

أكدت الدكتورة صافيناز قنديل، مؤسس حملة “إيدى فى إيدك نبنى بلدنا”، أنها تشارك اليوم فى الانتخابات الرئاسية من أجل بناء مصر، قائلة: “نشارك اليوم ونقول كلمتنا عشان نبنى بلدنا ونقول تحيا مصر بجيشها وشرطتها وتحيا مصر بالسيسي مرحلة تانية”، مؤكدة أن هذه الانتخابات غير عادية لأنها تكملة للملحمة الوطنية التى بدأها المصريون بالخارج ولابد أن يستكمل الشعب المصرى هذه الملحمة فى الداخل.

وأضافت “: “بمشاركتنا اليوم نوصل رسالة مهمة للعالم كله بأن الشعب المصرى متكاتف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة”، مشيرة إلى أن المرأة المصرية جندى مقاتل تحارب مع الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعرف جيدا ماذا تعنى كلمات “وطن وعرض”، وأنها تبعث برسالة لعدو الوطن بأنها مع الرجل المصرى تبنى وتعمر، قائلة: “آيات عرابى تقول إن مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات منظر غير حضارى، وأنا بقولها إن سيدات مصر أشرف كتير قوى منك لأننا ندعم بلدنا عشان أرضنا مش هنسيبها وناخد دولارات الخارج وأنتى بعتى ضميرك وأخلاقك والمرأة المصرية لا يشرفها أن تكون واحدة مثلك”.

واستكملت: “فرحين بهذه الملحمة القوية والمرأة المصرية وإن كانت نصف المجتمع فهى المجتمع كله مع الرجل، الذى تعده تاجا لها، مطالبة الجميع بالنزول والمشاركة لتعمير مصر، قائلة: “لازم ننزل ونشارك عشان مصر هتبقى قد الدنيا إن شاء الله”.

فيما تجوب سيارات مدنية شوارع مدينة نصر بالأغانى الوطنية القديمة والحديثة ونشيد الصاعقة المصرية “قالوا إيه” لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.