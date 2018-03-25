صافيناز قنديل ..عظيمات مصر علي قلب مقاتل واحد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعلنت السيدة / صافيناز قنديل – مؤسسة حملة “ايدي في ايدك نبني بلدنا ” أن عظيمات مصر الطيبة كلهن علي قلب مقاتل واحد دفاعا عن الوطن ، سواء دعما لقائد الأمة المتوج رئيسا بإذن الله في اللجان الانتخابية، أو خارج اللجان أو دعما معنويا لجيوشنا المقاتلة في أشرف ميادين الجهاد المقدس.

وأكدت أن المصريين الصادقين في وطنيتهم كلهم يقفون صفاواحدا دعما لقائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حربه من أجل بناء مصر أو ضد الإرهاب والمؤامرات التى تتربص بأمن واستقرار مصر.

وأشادت بالرسالة المدوية التي وجهها المصريون للعالم أجمع من خلال مشاركتهم واسعة النطاق فى الانتخابات بالخارج، وأن المصريين في الداخل لن يقلوا عنهم حماسة وغيرة لتفويض الرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية..

معربة عن ثقتها في المرأة المصرية ستنزل وستحشد جميع افراد اسرتها للمشاركة فى الانتخابات بإذن الله.

وأضافت أن التاريخ سيذكر دور الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المرأة وايمانه بقوتها وحرصه على الاستفادة من قدراتها وامكانياتها وابداعتها واقتناعه بان التنمية الحقيقية لن تتحقق دون مشاركة تنفذ على ارض الواقع يتقاسمها كل من المرأة والرجل دون تفرقة وعلى قدم المساواة وهذا مايحدث بالفعل ويجب استكماله فى فترة رئاسية قادمة.

مشددة علي أن دور النساء يظهر دائما فى مساندة الوطن وتسطير تاريخه، مؤكدة أن الوعي السياسي للمرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة، حيث أصبحت فتيات ونساء مصر على اختلاف مستوياتهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية معنيات بشدة بالشأن السياسي حرصا منهن على مستقبل وأمن واستقرار الوطن.