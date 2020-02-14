صاروخ يستهدف قاعدة أمريكية قرب كركوك

المستقلة / قالت مصادر أمنية عراقية إن صاروخا ضرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية في شمال العراق الخميس.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ لم يتسبب في خسائر بشرية.

وكانت قاعدة كي وان قرب مدينة كركوك قد شهدت مقتل متعاقد أمريكي في كانون أول/ ديسمبر في هجوم مماثل حمّلت واشنطن جماعة مسلحة تدعمها إيران المسؤولية عنه.

وقال شاهد من رويترز إن طائرات أمريكية انطلقت للتحليق في الجو بعد وقت قصير من الهجوم اليوم الخميس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعقبت هجوم ديسمبر ضربات انتقامية أمريكية قتلت نحو 24 مسلحا ومهاجمة حشود للسفارة الأمريكية في بغداد ثم مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة بطائرة مُسيرة أمريكية ببغداد، وهي سلسلة أحداث جعلت المنطقة تقترب من صراع واسع النطاق.

وأحيا محبو سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي قُتل معه في ذات الضربة الجوية، ذكرى مرور 40 يوما على وفاتهما في بغداد.