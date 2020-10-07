صادقون : هيئة الحشد تتحمل مسؤولية متابعة ملف المفسوخة عقودهم

المستقلة / – حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، هيئة الحشد الشعبي مسؤولية متابعة موضوع المفسوخة عقودهم من منتسبيها الذين مازالوا يطالبون بعودتهم اسوة باقرانهم في الاجهزة الامنية الاخرى، مؤكدا انه لن يصوت على موازنة لاتحتوي على تخصيصات المفسوخة عقودهم.

وقال كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “هيئة الحشد الشعبي تقاعست عن الطالبة بحقوق ابناء الحشد وخاصة المفسوخة عقودهم، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية متابعة الموضوع من اجل احقاق الحق واعادة منتسبيها الى مراكز عملهم”.

واضاف ان “هيئة الحشد يجب ان تقف موقفا صلبا امام الحكومة من اجل استحصال مخصصات منتسبيها من المفسوخة عقودهم وانصافهم اسوة باقرانهم في الاجهزة الامنية الاخرى”.

وبين ان “الالاف من ابناء الحشد الشعبي مستمرون بالدوام من دون ان تصدر لهم اية اوامر بالتعيين، رغم امتلاكهم البطاقة الالكترونية لاستلام الراتب”، مؤكدا انه “لن يصوت على موازنة 2021 في حال عدم تضمنها مخصصات المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي”.