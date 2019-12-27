صادقون تأسف للالفاظ التي اطلقها النائب عواد بحق رئيس الجمهورية

(المستقلة).. اعربت كتلة صادقون النيابية عن اسفها لما صدر من النائب عدي عواد “من ألفاظ غير لائقة بحق رئيس الجمهورية”.

وأكدت الكتلة في بيان اصدرته اليوم الجمعة “إن هذا النهج بعيد عن خطاب ومنهج الكتلة الذي تنتهجه في عملها السياسي”.

ودعت الى “ضرورة الالتزام بأدبيات الحوار والابتعاد عن التشنج”.

وكان النائب عدي عواد قد هاجم رئيس الجمهورية برهم صالح بعدما اعلن استعداده للاستقالة قائلا في برنامج حواري قدم على قناة دجلة الفضائية ” على كل عراقي ان يبصق بوجه رئيس الجمهورية” بسبب موقفه. الامر الذي تم مواجهته باستنكار شديد ولاسيما من المتظاهرين الذين يجدون في موقف صالح تأييدا لمطالبهم.