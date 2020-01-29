صادقون: استهداف البعثات الدبلوماسية يتعارض مع قرار سحب القوات الاجنبية من العراق

المسقلة … أكد عضو مجلس النواب عن تحالف صادقون نعيم العبودي، أن استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض تماماً ويعقد المشهد.

وقال العبودي في تصريح لصحيفة عربية تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إنه “في الوقت الذي أعطى فيه البرلمان العراقي الإذن للحكومة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فإن استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض تماماً، ويتعارض مع آليات تنفيذ قرار الانسحاب، لأنه يعقد المشهد، ويعطي مبررات معاكسة لما نريد”.

وأضاف أن “وجود البعثات الدبلوماسية تحكمه اتفاقيات دولية، ونحن نعرفها ونحترمها، كما أنه لا بد من توضيح أن وجود البعثات الدبلوماسية شيء، ووجود قوات أجنبية في البلاد شيء آخر”، مبيناً أن “هناك أطرافاً لا تريد انسحاباً سريعاً للقوات الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا جميعاً نتفق على أنه ينبغي احترام هيبة الدولة، ومن مستلزمات ذلك عدم التعرض للبعثات الدبلوماسية والسفارات”.