صابرين تنذر المتنمرين ورانيا يوسف تعلق

(المستقلة)..وجهت الفنانة صابرين إنذار شديد اللهجة للمتنمرين، والمتابعين من أصحاب التعليقات السيئة، ونشرت صورة حذرت فيها من هذه التعليقات.

وكتبت صابرين: “أي حد هيكتب أي كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش في صالحه”.

وأضافت: “قد أعذر من أنذر في هه اللحظة”، لترد عليها الفنانة رانيا يوف بتعليق وضعت فيه قلوب، تضامناً منها مع ما كتبته صابرين.

ويتعرض عدد من الفنانين والفنانات للتنمر، وكانت آخرهم الفنانة إنجي وجدان، والتي أعادت نشر تعليق إحدى متابعاتها وهدت بمقاضاتها.

ونشرت الفنانة إنجي وجدان صورة ظهر فيها هجوم إحدى المتابعات عليها في التعليقات، لتتهمها نجمة مسلسل طلعت روحي بالتنمر وتهدد بمقاضاتها.

وكتبت إنجي ووجدان على الصورة: “دخلت شتمتني و لما قلتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة انها عادي تتجاب من بيتها”. وذيلت منشورها بهاشتاج “افضح متنمر”.

منذ بدايتها وتتميز إنجي وجدان بملامح هادئة وإطلالة مميزة، إلى جانب خفة الظل التي تتمتع بها، والتي ظهرت بها في كثير من الأدوار الكوميدية التي قدمتها، إلا أن عدد من متابعيها لم يخل سلوكهم من التنمر ضدها في بعض الصور التي نشرتها،

وخلال الفترة الماضية واجهت إنجي وجدان أحد متابعيها ، حيث تعرضت للتنمر من أحد الحسابات، بعد نشر صورة لها على موقع إنستقرام، موضحة أنها اتخذت قراراً بالرد على تلك الإساءات وفضح أصحابها، وسط تضامن كبير من جمهورها.

وشاركت إنجي صورة من مسلسل “ونسني” الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وهي صورة كوميدية ظهرت فيها وجدان ‏وهي تضع عدسات ملونة بلون أحمر عاكس ومضيء فبدا شكلها مرعبًا، وكتبت مازحة: “إيه رأيكم يا جماعة أجيب عدسات زي دي ‏من مسلسل ونسني”.‏