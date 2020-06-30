شي جين بينغ يوقع قانون هونغ كونغ “المثير للجدل”

الرئيس الصيني يوقع على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

المستقلة / وقّع الرئيس الصيني، اليوم الثلاثاء، شي جين بينغ على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ “المثير للجدل”، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وسيدرج النص الذي يعتبر منتقدوه أنه يهدف إلى إسكات المعارضة في هذه المدينة ذات الحكم الذاتي، في “القانون الأساسي” الذي يعد بمثابة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997.

وقدّم النص الأحد إلى اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، دون إمراره بمجلس النواب المحلي في هونغ كونغ.

ولا يزال المضمون الدقيق للنص الذي أعدّ خلال ستة أسابيع مجهولا بالنسبة لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة قد نشرت في يونيو عناوين النص العريضة، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى قمع “النزعة الانفصالية” و”الإرهاب” و”الأنشطة التخريبية” و”التعاون مع قوى خارجية وأجنبية”.