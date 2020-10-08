شيوخ وسادات كربلاء يستنكرون ما قامت به مجاميع “التعدي” على حرمة الامام الحسين

شيوخ وسادات كربلاء يستنكرون ما قامت به مجاميع “التعدي” على حرمة الامام الحسين

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن شيوخ عشائر وسادات محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، استنكارهم لما قامت به “مجاميع لآخلال الأمن والتعدي على حرمة الامام الحسين اليومين الماضيين “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ، استنكر شيوخ عشائر وسادات كربلاء ، ما قامت به مجاميع لأخلال الأمن والتعدي على حرمة زيارة الامام الحسين عليه السلام وعبروا عن هذا الشجب والاستنكار ببيان تم القاءه امام وسائل الاعلام “.

من جانبه أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ، أهمية ودور العشائر الكربلائية خصوصا والعشائر العراقية بشكل عام في التصدي للعديد من محاولات اجراف البلد للصراعات والاقتتال الداخلي وإفشال المخططات التي حاولت تمزيق المجتمع العراقي “.