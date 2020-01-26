شيوخ ذي قار يقررون المبيت في ساحة الحبوبي بعد تعرضهم لاطلاق نار

(المستقلة).. قرر شيوخ محافظة ذي قار المبيت في ساحة الحبوبي وسط اناصرية مع المعتصمين بعد تعرضهم لمحاولة اغتيال اليوم الاحد، اثر محاولتهم التوسط بين المتظاهرين الغاضبين وقيادة الشرطة.

وقال مصدر من مدينة الناصرية بعد ان تفاوض الشيخ عادل العصاد العبادي وبعض من شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار مع المتظاهرين للتراجع عن مهاجمة بناية قيادة شرطة ذي قار، وقامو بإقناع المتظاهرين بعد بذل الجهود لاجل ذلك ، تم اطلاق النار عليهم واستهداف سيارة الشيخ عادل العصاد من جهات مجهولة متواجدة في البنايات المجاوره لقيادة الشرطه’

واشار المصدر الى أن شيوخ المحافظة عزموا اثر ذلك على المبيت في ساحة الحبوبي والمرابطه مع المعتصمين دون التفاوض.

من جانبه كتب ابن الشيخ عصاد على صفحته في موقع فيسبوك عن الحادث قائلا:

شكرًا لكل الاخوة والاصدقاء ممن اتصلوا للأطمئنان على سلامة الوالد “الشيخ عادل العصاد” بعد الاعتداء السافر الذي حصل عليه وعلى مجموعة من شيوخ المحافظة والحمدلله انه بصحة جيدة ولا يوجد فيه ضرر هو وبقية الشيوخ .

واضاف شارحا الحادثة بالتفصيل :

كان والدي جالس في مضيف الشيخ “عابر فهد الشرشاب” مع الشيخ عدي واخوته “شيوخ قبيلة البدور” وبهذهِ الأثناء جاء اتصال لوالدي من قبل الشيخ “حسين علي الخيون” شيخ عبودة قائلًا بالنص “ابو عمر الحگونه انت وشيخ عدي الوضع تأزم والمتظاهرين وصلوا مديرية الشرطة تعالوا خل نرد الشباب لاتروح اولادنا اخوي اخوي” بعدها توجه والدي وشيخ عدي الشرشاب مسرعين للناصرية قادمين من البطحاء واستغرق الطريق 10 دقائق حتى وصلوا قرب مديرية الشرطة في تقاطع الرايات تحديدًا، ترجلوا من السيارات واستقبلوهم المتظاهرين وأقنعوهم بعد جهد كبير بالانسحاب من مكان المديرية وبعدها تشكروا من الشباب وقاموا بالتوجه للمضيف للتباحث في شؤون المتظاهرين وبهذه الاثناء فوجئوا بإطلاقات نارية على سياراتهم ويبدو انها كانت تستهدفهم شخصيًا و لا يُعرف مصدرها او مكان الاطلاق، ولكن المرجح أن مصدر اطلاق النار كان من اسطح احدى البنايات القريبة من مديرية الشرطة حسب ماروي لهم بعدها من قبل الواقفين.. والحمدلله انه لا توجد اصابات سوى خسائر بسيطة في سيارة والدي.. الان إجتماع موسع بين شيوخ قبائل الناصرية لإتخاذ موقف حول هذا التهجم وايضًا هناك قرار بمبيت شيوخ العشائر مع المتظاهرين في “ساحة الحبوبي” إبتداءً من اليوم .