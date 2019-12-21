شيما الحاج تثير انستغرام بصورة مع سلمان خان

(المستقلة)..أثارت الفنانة شيما الحاج جدلا واسعا بعد نشرها صورة مع النجم الهندى سلمان خان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستغرام.

وعلقت شيما الحاج على الصورة قائلة : “انا مكنتش عايزه اقول بس انتو حبايبي بس معلش هوا عصبي حبيتين وكان متنشن عشان كان في حد بيعاكسني”.

وحذرت شيما جمهورها قائلة: “احذروا مع الفنان الهندي سلمان خان ولسا التقيل جاي مع نمبر 1”.

وكانت الفنانة شيما الحاج كشفت عن جزء من روايتها “بين الحاضر والماضى” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أثناء تواجدها في لندن.

وظهرت شيما الحاج في صورة جديدة في أحضان الزومبي وعلقت قائلة: “فإذا كنت تعتبر أن المغامرة خطرة فجرب الروتين إنه قاتل أخرج من نفسك وحررها من تلك القيود التي طالما قيدتك في سجنها.. فيا أهلا ويا سهلا بالمغامرة”.