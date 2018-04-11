شيريهان ترقص كفراشة ربيعية بـ “شم النسيم”!

(المستقلة)..انتشر عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه الفنانة الاستعراضية شيريهان وهي ترقص احتفالًا بمناسبة شم النسيم.

وتظهر شيريهان في الفيديو إلى جانب عدد من أصدقائها من بينهم السيناريست المعروف تامر حبيب، وهم في حديقة فيلا لأحدهم وقد اجتمعوا جميعًا للاحتفال بشم النسيم.

وأثارت شيريهان اعجاب جمهورها ومتابعيها بسبب رقصها المميز في الفيديو، حيث ظهرت مرتدية فستان ربيعي طويل وقد تركت شعرها الطويل جدًا منسدلًا وقامت بالرقص مستعرضة بعض حركاتها السابقة والتي كانت تؤديها في الفوازير.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين تغزلوا بجمال الفنانة شيريهان وطريقتها المميزة في الرقص، معلقين أنها بدت في الفيديو مليئة بالطاقة والحيوية.