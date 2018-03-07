شيرين عبد الوهاب تتوجه إلى دبي رغم قرار حبسها!

(المستقلة)..نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها على موقع إنستغرام، صورةً لها على متن طائرة متجهة إلى مدينة دبي لإحياء حفلها الفني، رغم قرار المحكمة المصرية الذي صدر بحقها مؤخراً، بتهمة الإساءة إلى بلادها.

ويُعد الحفل المقرر أن تحييه شيرين، الجمعة 9 مارس/آذار 2018 في دبي، الأول بعد صدور حكمٍ ضدَّها من محكمة جنح المقطم، وهو الحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 5000 جنيه، بتهمة الإساءة لمصر، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”تصريحات البلهارسيا” الساخرة.

ولاقت صورة شيرين انتشاراً على الشبكات الاجتماعية، حيث اعتبر البعض أن الصورة تكذيب لقرار المحكمة، فيما اعتبر آخرون أن الحكم لم يُطبَّق بعد، إلا أنها لن تستطيع التهرب منه في المدى القريب.

ومن المقرر أن يُعقد حفل شيرين الفني، الجمعة، في المسرح الثقافي الرئيسي بالقرية العالمية في دبي.

وكانت شيرين عبدالوهاب أحيت الفترة الماضية أكثرَ من حفل غنائي، من بينها حفل في الكويت ضمن فعاليات هلا فبراير، وقبله حفل في مالو بالسويد، الذي جمعها بالمطرب تامر حسني.