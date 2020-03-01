شيرين تكشف تفاصيل عمليّة فتح بطنها

المستقلة /للمرّة الأولى، كشفت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن سبب ازدياد وزنها في الأشهر الماضية وتفاصيل العمليّة الجراحيّة الّتي خضعت لها.

فصرّحت شيرين عبد الوهاب لبرنامج ” The Insider بالعربي” عن معاناتها من تليّف على الرحم، وأضافت “يتواجد التليّف عند أغلبية النساء إلا أن حجمه كان كبيراً عندي، فاضطررنا إلى إزالته في عملية جراحية كبيرة من خلال فتح البطن تماماً كالولادة القيصريّة وهو الأمر الّذي يبرّر زيادة في حجم منطقة البطن”.

وفي حين كانت تنتشر شائعات حملها بسبب وزنها الزائد، أوضحت شيرين “كسبت وزناً إضافياً لأنني أتناول أدوية تتسبّب باحتباس الماء في الجسم، ولكنني أخضع في المقابل لجلسات تدليك وألتزم بنظام غذائي لأستعيد وزني السابق وهو الأمر الّذي يتطلّب مدّة زمنيّة”.

وختمت شيرين عبد الوهاب حديثها بالقول “لست مزعوجة، ولن ألتزم المنزل بل سأحيي الحفلات”.