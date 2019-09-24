شيرين تعود للنشاط في إطلالة جديدة… بعد الاجهاض

(المستقلة)..بعد إختفاء عن الساحة الفنية دام لاكثر من خمسة أشهر، عادت شيرين عبدالوهاب لمزاولة نشاطاتها الفنية.

و لفتت النجمة المصرية بتغريدة لها قبل ايام، الى انها كانت بفترة اجازة ولكنها إنتهت لتعود لمتابعيها بألبوم بدأت تحضيراته. لكن ذلك الغياب لم يكن عفوياً، وتجمع الاخبار الفنية أن شيرين كانت حاملاًَ بطفلها الاول من زوجها حسام حبيب، وقد أجهضت.

تعود نجمة إغنية «مشاعر» الليلة إلى الحفلات، ومن المتوقع أن تحيي حفلة غنائية في السعودية ضمن حفلات «اليوم الوطني للسعودية» الـ89. وقبل ساعات من صعودها للمسرح، أجرت المغنية تعديلات على شكلها الخارجي كي تعود لمتابعيه بستايل جذاب ومتجدد. فقد نشر صفحة معجبو شيرين على انستغرام مجموعة صور خلال قيام مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا بتسريحة شعر جديدة للفنانة.

من المعروف ان شيرين تتعاون مع صوايا بإستمرار وتزوره في بيروت بشكل دائم، لم تعد تلجأ الى الشعر الطويل في السنوات الاخيرة وباتت تعتمد على الشعر القصير بشكل دائم. لذلك عادت ونفذت تسريحة الـ«غارسون» التي تليق بها وتظهر جمالها. كما نشرت تلك الصفحة صوراً للتسريحة التي اختارتها الفنية.