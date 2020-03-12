شيرين تضع نادين نجيم بورطة بسبب حسام حبيب

المستقلة /كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب عن قرارها بالتوقف عن متابعة أعمالها الفنية لحين الاطمئنان على مصير زوجها المطرب حسام حبيب، بعد إدانته بالحبس عاما بتهمة الاعتداء على ياسر خليل المستشار الفني لشيرين عبد الوهاب، وأكد المصدر أن شيرين أقرب للاعتذار من الفنانة نادين نجيم عن عدم وضع صوتها على شارة مسلسلها الجديد “2020”.

المصدر نفسه أكد أن شيرين عبد الوهاب رهنت موافقتها على غناء شارة المسلسل بسماع الكلمات واللحن والتأكد من ملائمتهما لصوتها خاصة وانها التجربة الثانية لها في الغناء باللهجة اللبنانية، وكان من المقرر أن تسافر شيرين إلى بيروت لحسم قرارها النهائي، ولكن جاء الحكم الصادم بحبس زوجها حسام حبيب ليجبرها على البقاء في مصر.

أشار إلى أن شيرين لا تتواجد في القاهرة لدعم زوجها حسام حبيب معنويا فقط، وإنما بدأت استخدام علاقتها بعدد كبير من الأصدقاء المشتركين بينها وبين مدير أعمالها السابق ياسر خليل بحثا عن وساطة تغلق ملف القضية بالصلح وتردد اسم النجم محمد حماقي باعتباره الأكثر تأثيرا على ياسر.

يذكر أن “سيدتي” أعلنت خبر إدانة حسام حبيب بتهمة ضرب ياسر خليل وعدم وجود قضية شروع في قتل أو استخدام سلاح ناري، وحسب حيثيات الحكم، تبين أن الضرب كان متبادلا بين ياسر خليل وحسام حبيب، ولكن تمت إدانة الأخير بالحبس لمدة عام مع تعويض مدني، وتبرئة خليل لأنه كان في حالة دفاع عن النفس.

وأكدت تحريات المباحث أن حسام توجه إلى منزل ياسر خليل بصحبة عدد من الحراس الشخصيين ليطالبه بعد الاتصال بزوجته شيرين عبد الوهاب مجددا، ولكنه لم يجده فذهب إليه في مكتبه وحدث اشتباك بين الطرفين تسبب في غصابة ياسر بكدمة في البطن، بينما أصيب حبيب بكسر في الأنف واشتباه ارتجاج في المخ.

وسبق أن أعلنت شيرين أن قرار غنائها شارة مسلسل “2020” للنجمة نادين نجيم سيبقى معلقا، وأطلقت تصريحات أكدت فيها أن النجمة اللبنانية وضعتها في “ورطة جميلة” بعد الإعلان عن مشاركتها دون منحها فرصة التعرف على الكلمات أو اللحن، مؤكدة أنها لا تعرف حتى اللحظة إذا كانت الأغنية المقترحة ستعجبها أم لا.

شيرين عبد الوهاب أشارت في تصريحات لبرنامج MBCTrending على هامش مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة، على مسرح الكورنيش، إلى رغبتها في تقديم أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعد أغنيتها الأولى “يا بتفكر يا بتحس” شارة مسلسل ” خمسة نص” الذي عرض العام الماضي.