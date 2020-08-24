(المستقلة)..علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تصدر هاشتاج “رجعي حساباتك شيرين” على موقع Twitter، ومطالبة الجمهور بعودتها للتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد.

كتبت شيرين: “‏بفرح جداً لما بشوفكم فاكرينني طول الوقت وبتسألوا عليا. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن”.

يذكر أنه مؤخرا خرجت شائعات حول شجار شيرين مع زوجها المطرب حسام حبيب وصل لحد التشابك بالأيدي، وتدخل الفنان أحمد سعد لحل الأزمة، ولنفي الشائعات نشرت شيرين صورتها وهي في أحضان زوجها وكتبت ساخرة: “مبنبطلش خناق”.