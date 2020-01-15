شياومي قد تطلق هاتف بتصميم مزدوج وشاشة قابل للطي

ظهرت تسريبات جديدة على على WIPO، والتي بينت هاتف مميز بتصميم مزدوج مع شاشة تدعم الطي للخارج، كما نشر موقع LetsGoDigital لاحقاً صور ثلاثية الأبعاد للهاتف.

الهاتف الجديد الذي نشرت صورته هو لشركة شياومي الصينية Xiaomi، حيث قامت الشركة بتسجيل براءة إختراع لاثنان من تصاميم الهواتف الذكية، و يتميز كلا الهاتفين بشاشة مزدوجة تدعم التدوير والطي في إتجاهات مختلفة.

الهاتف الجديد من شياومي يأتي بشاشة مزدوجة قابلة للطي للخارج، والذي يحاكي تصميم هاتف Mi Mix Alpha، إلا أن تصميم الهاتف في براءة الإختراع يختلف عن Mi Mix Alpha، حيث يدعم جانب واحد فقط التدوير في الهاتف، كما يحاكي تصميم Mate X عند إغلاق الشاشة.

بينما يأتي الهاتف الثاني في براءة إختراع شاومي بتصميم يدعم التدوير في إتجاه مختلف، حيث تلتف الشاشة إلى الأعلى حول الحافة الأفقية العلوي للهاتف، كما تحتوي الجهة الخلفية من الشاشة على اثنان من الثقوب لإعدادات الكاميرة.