شهيرة : الوضع الصحي لمحمود ياسين مستقر لكنه لا يتحسن

(المستقلة)..كشفت النجمة القديرة شهيرة عن الوضع الصحي الحالي لزوجها الفنان الكبير محمود ياسين كما سردت تفاصيل مكالمته الأخيرة مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها.

وقالت شهيرة في مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامي وائل الإبراشي إن زوجها الفنان القدير محمود ياسين حالته مستقرة حالياً إلى حد ما لكنها لا تتحسن لأن مرضه ليس له علاج، مؤكدة أنها تلازمه وتشرف على علاجه، ومعبرة عن أملها في ألا تتدهور حالته الصحية عما هي عليه الآن وأن يمن الله عليه بالصحة ويبقيه في الدنيا.

وعن الإجراءات التي اتبعتها للمحافظة على عائلتها بسبب انتشار مرض عدوى فيروس كورونا المستجد، أكدت شهيرة أنها منعت الزيارة عن المنزل نهائياً طوال الـ5 أشهر الأخيرة، حتى انها رفضت دخول ابنها عمرو للبيت، وكانت تسمح له بمشاهدة والده عن بعد للاطمئنان عليه.

وكشفت شهيرة أن هناك مكالمة هاتفية جمعت محمود ياسين ورجاء الجداوي قبل وفاتها، مؤكدة أن تلك المحادثة قد أسعدت الأخيرة كثيراً.

كما لفتت النجمة المصرية المعتزلة إلى أن الراحلة نادية لطفي كانت تسأل دائماً عن الحالة الصحية لزوجها باستمرار قبل وفاتها، وكذلك النجم الراحل فاروق الفيشاوي.

وأوضحت شهيرة أن محمود ياسين ما زال يقاوم مرضه على مدى 7 سنوات، معبرة عن سعادتها أن الجمهور يحبه ويتذكره ويدعو له دائماً بالخير والسلامة من المرض.

وبحسب تصريحات سابقة للفنانة شهيرة، فإن محمود ياسين يعاني من انسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حالياً من ألزهايمر، غير أنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم.

كما تحدثت أيضاً منذ فترة ضمن برنامج “شيخ الحارة” عن مدى استعداده للعودة للفن، مؤكدة أنه لم يعد بإمكانه أن يعمل بعد الآن لهذا فهي ترفض كل الأعمال التي تقدم له.