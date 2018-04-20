شهيدان و40 إصابة في غزة بجمعة (الشهداء والأسرى)

وقال صحفي في شمال القطاع: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص، باتجاه مجموعة من المواطنين شرقي جباليا في منطقة أبو صفية، حيث وقعت عدة إصابات، وتواصل قوات الاحتلال، اطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في المنطقة.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام على المتظاهرين، وأصيب العديد من الشبان بحالات الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأضاف أن عدد كبير من المواطنيين توافدوا إلي شرق جباليا، بعد صلاة الجمعة، وقال:”لقد نقلت حافلات كبيرة، المئات من المواطنيين، إلى المنطقة الشرقية.
وفي مدينة غزة أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلية المتمركزة خلف السواتر الترابية، نيران أسلحتها تجاه المواطنيين المتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، وأفاد مراسلنا بوقوع العديد من الاصابات.
وقال أن القوات الاسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على النقاط الطبية وعلى سيارات الاسعاف وسيارات الصحافة في المنطقة.
وفي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة أفاد مراسلنا، بوقوع عدة اصابات وتم علاجها داخل النقطة الطبية الميدانية، المقامة بالقرب من الحدود، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على النقاط الطبية من أجل عرقلة عملها الميداني.
وأضاف، أن هناك أكثر من عشر اصابات، تم نقلها من المناطق الشرقية لخانيونس ما بين اصابات واختناق بالغاز، وتم نقلها للمستشفيات الميدانية لتلقي العلاج.
وأوضح المراسل، أن آليات عسكرية إسرائيلية قامت بإنشاء ساتر ترابي مرتفع، يكشف (مخيم العودة) شرقي بلدة خزاعة، كما وقعت عدة اصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العودة شرقي خانيونس منذ صباح اليوم الجمعة.
وفي المحافظة الوسطى، أفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الطائرات الورقية التي تحمل شعلات نارية، بهدف اسقاطها قبل الوصول إلى الأراضي الزراعية، داخل الأراضي المحتلة.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة بغزة، رفع حالة الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة، وذلك لمواكبة فعاليات مسيرة العودة.
وأقامت الجماهير الفلسطينية صلاة الجمعة، في مخيمات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.
من جانبه، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس: أي إطلاق نار نحو قادة الجيش من أي طرف في غزة، ستُجدد على الفور سياسة استهداف قادة حماس واغتيال عناصرها.
وقال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق: إنه تقرر تقديم مواقع مخيمات العودة خمسين متراً إلى الأمام، للتأكيد على حق العودة، ورفض المخططات الأمريكية.
وقالت قناة (كان) العبرية: إن الجيش الإسرائيلي، يستعد لجمعة ساخنة علي حدود قطاع غزة، بعد أن تم نقل بعض الخيام 50 مترًا إلى الشرق.
وأطلقت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة على الجمعة الرابعة اسم (جمعة الشهداء والجرحى)، تقديراً لتضحياتهم من أجل القضية، حيث بلغ عدد الشهداء 33 شهيدًا، وآلاف الجرحى.
وكانت مسيرات العودة، قد انطلقت في كافة محافظات قطاع غزة في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، في مسعى للانطلاق نحو مخيمات العودة على طول الشريط الحدودي للقطاع.