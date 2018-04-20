شهيدان و40 إصابة في غزة بجمعة (الشهداء والأسرى)

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أنه وصل مستشفيات القطاع شهيدان و40 اصابة، وذلك بعد اصابتهم بأعيرة نارية واستنشاق للغاز المسيل للدموع من شرق قطاع غزة.

وأطلق المئات من الشبان، الطائرات الورقية في سماء المنطقة الحدودية شرق قطاع غزة، من أجل ايصال رسائل للمجتمع الدولي، في جمعة حملت عنوان، (جمعة الشهداء والأسرى).

وقال صحفي في شمال القطاع: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص، باتجاه مجموعة من المواطنين شرقي جباليا في منطقة أبو صفية، حيث وقعت عدة إصابات، وتواصل قوات الاحتلال، اطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام على المتظاهرين، وأصيب العديد من الشبان بحالات الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن عدد كبير من المواطنيين توافدوا إلي شرق جباليا، بعد صلاة الجمعة، وقال:”لقد نقلت حافلات كبيرة، المئات من المواطنيين، إلى المنطقة الشرقية.

وفي مدينة غزة أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلية المتمركزة خلف السواتر الترابية، نيران أسلحتها تجاه المواطنيين المتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، وأفاد مراسلنا بوقوع العديد من الاصابات.

وقال أن القوات الاسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على النقاط الطبية وعلى سيارات الاسعاف وسيارات الصحافة في المنطقة.