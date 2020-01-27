شهيدان وجرحى حصيلة احداث الناصرية الاخيرة ..صور

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اسفرت الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية اليومين الماضيين عن سقوط شهيدين اضافة الى اصابة عدد من المتظاهرين.

توفي ، مساء امس ، متظاهر متاثرا بجراح اصيب بها في المواجهات التي حدثت بين قوات الامن والمحتجين ،صباح الاحد ، واسفرت عن اصابة 81 متظاهرا .

كما واستشهد معتصم وجرح 4 اخرين في الهجوم المسلح الذي طال المعتصمين واحرق خيامهم في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية خلال ساعات الصباح الاولى من اليوم الاثنين .

وشرع المعتصمون فجر اليوم ، بتنظيف الساحة من مخلفات الاعتداء وتحصين مخيمهم ببناء سرادق من ( البلوك ) والطابوق تحسبا لهجمات جديدة ، عبر المساعدات التي وصلتهم من ابناء المحافظة والمحافظات الاخرى.

في الوقت نفسه عمد محتجون الى قطع جميع الجسور في مدينة الناصرية بالاطارات المشتعلة بالنيران .