شنيشل : نتطلع إلى كتابة التاريخ بكأس الاتحاد الآسيوي

(المستقلة)… يقدم راضي شنيشل، مدرب القوة الجوية، مسيرة مميزة مع فريقه، بعدما نجح في انتشاله من المراكز الأخيرة بالدوري المحلي، إلى المنافسة على اللقب، وقاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وتطور مستوى القوة الجوية، بشكل واضح منذ أن تسلم راضي شنيشل المهمة بعد رحيل المدرب السابق، السوري حسام السيد.

وقال المدرب راضي شنيشل عن مسيرته مع القوة الجوية وطموحاته مع الفريق: