شنيشل : نتطلع إلى كتابة التاريخ بكأس الاتحاد الآسيوي

(المستقلة)… يقدم راضي شنيشل، مدرب القوة الجوية، مسيرة مميزة مع فريقه، بعدما نجح في انتشاله من المراكز الأخيرة بالدوري المحلي، إلى المنافسة على اللقب، وقاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
وتطور مستوى القوة الجوية، بشكل واضح منذ أن تسلم راضي شنيشل المهمة بعد رحيل المدرب السابق، السوري حسام السيد.
وقال المدرب راضي شنيشل عن مسيرته مع القوة الجوية وطموحاته مع الفريق:
القوة الجوية مر بثلاثة مراحل، الأولى تمثلت في البداية السيئة، والتي شهدت نتائج متواضعة مع بداية الموسم سواء في لقاء الكلاسيكو أو أمام الميناء والنجف، وبعدها جاءت مرحلة فقدان الثقة بعد تلك النتائج، والمرحلة الثالثة بدأت بترميم الفريق.
ما يحسب للفريق بصورة عامة، رغبته في العودة للطريق الصحيح، لذا اقترب كثيرا من المنافسة على اللقب.
هل توقعت تقدم الفريق في الترتيب بتلك الصورة؟
منذ أن استلمت المهمة لم أفكر في ترتيب الفريق بقدر السعي لإعادة هيبة القوة الجوية، وإعادة الروح للاعبين، فواجهت عدة مشاكل أهمها النقص في بعض المراكز، إلى أن بدأت الانتقالات الشتوية، وتمكنا من إضافة عدد من اللاعبين الذين ساهموا مع القدامى في إعادة الفريق لوضعه الطبيعي.
أتعتقد أن القوة الجوية منافس حقيقي على اللقب؟
بالتأكيد القوة الجوية من الفرق المنافسة على اللقب، الحمد لله الفريق عاد بنتائجه المميزة وبعزيمة اللاعبين إلى المنافسة، واستعدنا الثقة خاصة بعد التأهل بنصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
ومع انتهاء المرحلة الأولى، قلت إن اللقب لم يحسم وهناك 57 نقطة ممكنة في المرحلة الثانية.
وكيف واصل الفريق مشواره الآسيوي؟
المستويات متقاربة جدا، ولا توجد فوارق كبيرة بين الفرق، وما عقد المهمة هو الإرهاق وضغط المباريات بدليل تلقي الفريق لأهداف في الدقائق الأخيرة، لكن الحمد لله تمكنا من حصد بطاقة أفضل وصيف، وأعتقد أن ذلك أمر مقنع في ضوء الظروف التي مر بها الفريق في بداية الموسم.
وهل القوة الجوية قادر على الاحتفاظ باللقب الآسيوي؟
طموحنا هو الحفاظ على اللقب، فالقوة الجوية حصد آخر اللقب في آخر نسختين ونبحث عن الثالث، وأعتقد أن حدوث ذلك سيكون أمرا تاريخيا.
وعموما نسعى لتحقيق هذا الطموح رغم أن هناك فرق مميزة تأهلت إلى نصف نهائي غرب القارة، وما نركز عليه الآن هو المباراة المقبلة أمام العهد اللبناني، وهو فريق مميز وتمكن من خطف صدارة المجموعة بتواجد فريق الزوراء العراقي، وعلينا أن ننجز المهمة بنجاح ومن ثم التركيز على الفوز باللقب.
وماذا عن مستقبلك مع الفريق؟
الحديث عن هذا الموضوع مبكر جدا، ولا يمكن أن نتحدث عن المستقبل ونحن لم نحسم حاضرنا، تركيزنا ينصب على الاحتفاظ باللقبين الآسيوي والمحلي، وهذا هو ما يشغل بالي حاليا.(النهاية)