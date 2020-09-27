شنكالي : وزير الخارجية حمل رسالة امريكية قوية الى طهران

المستقلة ..كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، ان زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران تتضمن ايصال رسالة امريكية الى الجانب الايراني بشأن استهداف قواتها في العراق.

وقال شنكالي في تغريدة على حسابه في تويتر ، اليوم الاحد: “المعلن عن زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران هي لزيادة التنسيق والتعاون الامني والاقتصادي والتجاري بين البلدين”.

واضاف: “اما غير المعلن وهو الاهم فكل المعطيات تؤكد انها لايصال رسالة امريكية قوية وواضحة حول التعامل الامريكي مستقبلاً مع تجاوزات الفصائل المسلحة الموالية لايران.”

المعلن عن زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران هي لزيادة التنسيق والتعاون الامني والاقتصادي والتجاري بين البلدين اما غير المعلن وهو الاهم فكل المعطيات تؤكد انها لايصال رسالة امريكية قوية وواضحة حول التعامل الامريكي مستقبلاً مع تجاوزات الفصائل المسلحة الموالية لايران.#العراق — ماجد شنكالي (@majidshingali) September 27, 2020

وكانت تسريبات قد اشارت الى أن وزير الخارجية الامريكية جورج بومبيدو قد هدد باغلاق السفارة الامريكية في بغداد في حال استمرار تعرضها للقصف، منوها الى أن ذلك سيلحقه اجراءات انتقامية من واشنطن ضد جهات عراقية.