شنكالي : الكاظمي يمتلك فرصة كبيرة لجعل الانتخابات نزيهة شرط عدم ترشحه

المستقلة /- قال ماجد شنكالي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال عدم ترشحه للانتخابات القادمة سيمتلك فرصة كبيرة لجعلها نزيهة.

واكد شنكالي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الجمعة ، ان”الكاظمي في حال عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المبكرة حسب قوله سيمتلك فرصة مهمة وكبيرة جداً لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة هذه المرة، لانه لن يكون طرفاً في الصراع والسباق الانتخابي وهدفه سيقتصر على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وليس على نتائجها”.