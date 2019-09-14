شمول شهداء ركضة طوريج بكربلاء بقانون مؤسسة الشهداء

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. اعلن النائب عن تحالف سائرون محافظة كربلاء رياض المسعودي ، اليوم السبت ، إن مجلس النواب صوت على اعتبار ضحايا حادث التدافع لركضة طوريج يوم زيارة عاشوراء شهداء “.

وأضاف إن “مجلس النواب شملهم بقانون مؤسسة الشهداء “، مشيرا الى إن “التصويت جاء بناءً على كتابنا المرقم 384 في تاريخ 13 / أيلول 2019 الخاص بفاجعة تدافع زوار في مدينة كربلاء وشمولهم بقانون المؤسسة والموجه لرئيس مجلس النواب ونائبيه “.

وشهدت زيارة عاشوراء في العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام حادث تدافع اسفرت عن استشهاد 31 مواطنا واصابة 120 اخرين “.