شمول شهداء الارهاب والمطلقات ضمن توزيع 900 قطعة ارض سكنية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وزعت حكومة كربلاء المحلية ، 900 قطعة ارض سكنية للمواطنين في قضاء الحر غربي المحافظة ، ضمنهم عوائل شهداء ضحايا الارهاب والمطلقات “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن ” المحافظة باشرت بتوزيع 900 قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح من المواطنين قضاء الحر 11 كم غربي المحافظة “.

وأضاف إن “الشرائح المشمولة عوائل شهداء ضحايا الارهاب والحشد الشعبي والجرحى منهم ، اضافة الى النساء من المطلقات والارامل وبلا معيل “.