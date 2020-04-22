شمس الكويتية تهاجم علا الفارس

شاركت الفنانة شمس الكويتية في حملة الهجوم ضد الإعلامية الأردنية علا الفارس، بعد التغريدة التي نشرتها وأثارت جدلًا واسعًا، حيث تم اتهامها بالسخرية من انهيار أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية.

وكانت علا الفارس قد كتبت تغريدة غامضة عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر” قالت فيها: “5 بدولااااااار !.. راح ملح الحبيب”.

الأمر الذي فسره العديد من رواد السوشال ميديا، بأنه سخرية من انهيار أسعار النفط، وشن كثيرون هجومًا حادًا عليها.

ودخلت شمس الكويتية على خط الأزمة بتعليق ناري، عبر حسابها بـ”تويتر”، كتبت فيه: “الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان”.

ونال تعليق شمس إعجاب عدد كبير من رواد “تويتر”، واصفين إياها بالجريئة، وأنها أفحمت علا الفارس التي لم ترد عليها حتى الآن.

بينما ردت علا الفارس على هجوم المتابعين بتغريدة قالت فيها: “أتفقد تويتر وأدهشتني الردود أسفل هذه التغريدة، نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب /، لا أفهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعًا معروف لديكم، هذا العالم مساحة للتعبير المحترم Take it easy… ترا over وضعكم”.

واعتادت شمس الكويتية على إثارة الجدل بتعليقاتها الجريئة وتصريحاتها من حين لآخر، كما لم يخل حسابها بـ”إنستغرام”، من الإطلالات التي طالما نالت انتقادات حادة من قبل متابعيها.