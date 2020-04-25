شمس الكويتية تهاجم علا الفارس للمرة الثانية

واصلت الفنانة الكويتية شمس هجومها على الإعلامية الأردنية علا الفارس، بعد تغريدة الأخيرة عن هبوط أسعار النفط.

ونشرت شمس تغريدة أشارت بها إلى علا الفارس عبر “تويتر”: “فهمها يمكن تشيل الهري والحقد الي جواها على من سواها شي يُذكر في هالدنيا من بعد ماكانت تنام في السيارة بالأيام لان ماعندها مكان يضفها وهذا بإعترافها.. وهذا كان قصدي لما قلتلك الحقد ينحف ويبس الجسم ويصفر الوجه نصيحة طبية مو #تنمر ومستعدة اعالجك لوجه الله”.

وتابعت شمس الكويتية، في تغريدة أخرى: “هي لازم تفهم ان حتى قطر اللي هم معيشينها وظافينها لو نزل البترول بيتظررون ماهو بس #السعودية والكويت وأنا خايفة عليها ترجع تنام في السيارة من ثاني”.

وكانت علا كتبت: “5 بدولااااااار !.. راح ملح الحبيب”، وهو ما فسره العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه سخرية من انهيار أسعار النفط، وشن كثيرون هجومًا حادًا عليها.