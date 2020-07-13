شمس الكويتية تطلق موقعا للاستشارات الصحية والنفسية..!

(المستقلة)..أعلنت الفنانة الكويتية شمس عن إطلاق موقعها الإلكتروني للاستشارات الصحية في علاج الأعراض النفسية والمشاكل مثل: السمنة، النحافة الزائدة، الأمعاء، تنظيف الكبد، الغدة الدرقية، الشعر والبشرة وكل ما يتعلق بعلم الرايك، التي استعرضت شهادات الدورات الحاصلة عليها في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

ورد المتابعون على تغريدة شمس بإرسال التهاني والتبريكات لها، مشيرين إلى ثقافتها وعملها الجاد على صقل مهاراتها إلى جانب عملها بالفن والغناء، بينما غرد عدد من المتابعين بسخرية حول شخصيتها العفوية فقال أحدهم: “حلو مجنونة تعالج الناس نفسياً”.

واعترض البعض على مصدر الشهادات وشكك في صحتها، فقال أحدهم: “لا تؤهلك الشهادات من هذا النوع للعمل كمدربة أو اختصاصية نفسية”، فيما دافعت عنها إحدى المغردات التي أشارت إلى دراستها للدورات برفقة صلاح الراشد، أحد أهم مدربي وممارسي علم البرمجة اللغوية العصبية، والذي ذكرته سابقاً عبر منصات التواصل وأحد مقابلاتها التلفزيونية.

من جهة أخرى، استعرضت شمس عبر حسابها على سناب شات أسعار الحجوزات والتي تراوحت ما بين 369 إلى 963 دولاراً، وردت على تعليقات الناس بتغريدة أخرى اليوم قالت فيها: “مقامك حيث أقمت نفسك، لا حيث أقامك الناس، والناس لا تزن ولا تعدل”.