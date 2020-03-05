شمس الكويتية تثير الجدل بأحضان وقبلات مع شاب

المستقلة /نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة لها بالمقلوب وعلقت كاتبة: “شيزوفرينيا إسأل كل شي معكوس كل شي مقلوب اللالبوم المصري فعلاً مفاجأة سنافري وحشتوني من غير كورونا”.

تناقل رواد مواقع التواصل الصورة “المقلوبة” ليكتشفوا أن الفنانة شمس تروج لاغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “شيزوفرينيا” على طريقتها الخاصة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وأثارت شمس الجدل من جديد بفيديو نشرته مع شاب عراقي بالأحضان وتبادل القبلات أمام الملايين، الأمر الذي إعتبره الكثير من النشطاء تجاوزا غير مقبول لفتاة كويتية من مجتمع محافظ.

حيث أحدثت الفنانة شمس الكويتية ضجّة عارمة قبل مغادرتها العراق، وفق ما نقله موقع “الدبور” بعد إتمام حفلها الغنائي هناك، إذْ كان في وداعها خبير التجميل على إسماعيل الذي عمل على تصميم إطلالتها في الحفل وكان بينهما حفاوة في مقابلتهما إضافة إلى القبلات والأحضان بينهما ما أوقع شمس الكويتية في مرمى الانتقادات من قبل جمهورها.

وأظهر مقطع فيديو تداولته الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير تواجد شمس الكويتية برفقة خبير التجميل يضمها بين يديه ويقبلها قبل أن يتبادلا كلمات المعاتبة ثم وصفها بعدها بكلمة “حياتي” فيما قالت له “حبيبي”، وتواعدا بلقاء آخر.

وعادة ما يتسبب سلوك شمس الكويتية في إثارة الجدل في كل مرة تظهر فيها حتى لو كان لقاء تلفزيوني، وقال المتابعون إنه لو كان زوجها لما فعلت ذلك، فيما قال البعض إنها ستخرج بفتوى تبرر لها ما فعلته فجاء في تعليق أحدهم كما لسع الدبور ما نصه:”بكرا تنزل فتوى بأنه ليس هناك دليل واحد من القرآن يحرم ضم الرجل الغريب، يلا هاتولي دليل بالنص والحرف الواحد أتحداكم”.