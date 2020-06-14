شمس الدين يقترح على الحكومة الكاظمي السيطرة على نفط كردستان

المستقلة .. اقترح عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، على الحكومة الاتحادية السيطرة على الملف النفطي في اقليم كردستان وانهاء معاناة موظفي الاقليم في قطع رواتبهم بأية ازمة تحصل بين الطرفين.

وقال شمس الدين في بيان تلقته المستقلة , ان “الحكومة الاتحادية تلجأ في حال نشوب اي خلاف بينها وبين حكومة الاقليم الى قطع رواتب الموظفين الذين باتوا ضحية دائمة بين الطرفين”، مبيناً ان “الاولى يجب ان تلجأ الى خيارات اخرى تبعد فيها رواتب الموظفين عن اية نزاعات مستقبلية”.

واقترح شمس الدين على الحكومة الاتحادية “السيطرة على الملف النفطي في الاقليم، والتفاهم بينها وبين الشركات العاملة هناك، لتكسب ود ورضا المواطنين الكرد وتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة الاخرى، بدلاً من ان يأخذ هذا الدور الحزب الديمقراطي الكردستاني بسياساته الخاطئة والمستمرة تجاه ابناء الشعب منذ 17 عام”.