شمس الدين : تعامل الكاظمي مع حكومة كردستان لايزال غير واضح

المستقلة .. اقر عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، بان تعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع حكومة كردستان لايزال غير واضح، مطالباً الكاظمي بالضرب بيد من حديد ومحاسبة المفسدين في الإقليم.

وقال شمس الدين في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، “اننا في الوقت الذي نشجع فيه على صرف رواتب موظفي الاقليم بأسرع وقت ممكن فأننا لا نريده ان يسكت عن تجاوزات حكومة الاقليم في تهريب النفط والاستفادة من الاموال لتعزيز ارصدة اعضاء الحزبين الرئيسيين في الخارج فيما يعاني المواطنين هناك الامرين”.

واضاف ان “على الكاظمي الضرب بيد من حديد ومحاسبة المفسدين في حكومة الاقليم، اسوة بالخطوات التي يمكن ان تتخذ لمحاسبة المتورطين بالفساد من اعضاء الحكومة الاتحادية السابقين”.

واكد شمس الدين ان “الكاظمي بإمكانه الحصول على دعم المواطنين في الاقليم لو حسم ملف رواتب الموظفين والفصل بينه وبين وضع حد للمفسدين الموجودين في الحكومة هناك”.