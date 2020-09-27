شمخاني : التطبيع مع اسرائيل خيانة كبرى وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني

المستقلة / متابعة /- اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني :” ان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة كبرى وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني “، مضيفا :” ان تبعات هذا الاجراء سوف لن تقتصر على الاخلال بالامن وزرع الخلاف بين دول المنطقة ، بل ستجعل وجود الدول المطبعة في خطر حقيقي “.

كما اكد شمخاني لدى استقباله اليوم الاحد وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يزور طهران ، بحسب الاعلام الايراني الرسمي ، ضرورة التعاون الجماعي بين دول المنطقة ، مشيرا الى :” ان استقرار هذه الدول يتحقق في ظل الحوار والتعاون الاقليمي دون اي تدخل اجنبي”.

واضاف ان :”المشروع الصهيوني للهيمنة الكاملة على المنطقة ما زال متواصلا عن طريق التطبيع مع بعض دول المنطقة والاستفادة من الضغوط الامريكية “، معتبرا :” ان التطبيع الذي يعد خيانة كبرى هو انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني “.

كما تطرق شمخاني خلال اللقاء الى العلاقات بين ايران والعراق ، مؤكدا الاهمية الستراتيجية للاتفاقيات الموقعة بين طهران وبغداد ، كما اعتبر ان التسريع في التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات يرتقي بالعلاقات بين البلدين اكثر فاكثر ويخلق نموذجا ناجحا للتعاون في جميع المجالات.

ووصف شمخاني في جانب آخر من حديثه مع وزير الخارجية ، اغتيال القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس بانه ارهاب رسمي ، معتبرا ان الحد الأدنى لعقاب مرتكبي هذه الجريمة الكبرى هو مغادرة المنطقة فورا ، خاصة من البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة”.