شكوى رسمية ضد المنتخب السعودي

المستقلة / تقدم الاتحاد التايلاندي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد المنتخب السعودي، بسبب ما وصفه بالقرارات المشكوك فيها.

وقال الاتحاد التايلاندي إنه بعث ببرقية احتجاج رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب “القرارات التحكيمية”، خلال مباراتهم أمام الأخضر السعودي في ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبعث الاتحاد التايلاندي ببرقية احتجاج إلى الاتحاد الآسيوي، بحسب ما نشرته شبكة “فوكس سبورتس” الأمريكية، الذي وصف فيها ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة المنتخب السعودي بأنها ظالمة.

وكان الأخضر الأوليمبي قد فاز على تايلاند بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، في تايلاند.

وقال الاتحاد التايلاندي في برقية الاحتجاج: “كان الحكم في البداية قد منح ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء، ولكنه بعدما عاد إلى تقنية الفيديو (الفار) منح ركلة جزاء، رغم أن إعادة الفيديو تظهر أن الإعاقة كانت خارج منطقة الجزاء”.

من جانبها، قالت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، سيسعى الاتحاد إلى الحصول على تفسيرات واضحة حول قرارات الحكم، التي تسببت في إقصاء المنتخب التايلاندي من البطولة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الاتحاد التايلاندي قوله: “كما سنقدم مذكرة كاملة، وكيف أن الحكم حرص على منح لاعبينها بطاقات صفراء خلال المباراة، فيما لم يعاقب اللاعبون السعوديون في وقائع مماثلة”.

وتابع المصدر: “نريد أن نعرف ما الأساس المنطقي وراء اختيار حكم المباراة، وكافة المسؤولين عن إدارة اللقاء”.

وأتم الاتحاد التايلاندي برقيته، قائلا:

“نريد أن نحصل على توضيح، على أي بند استند حكم الفار على أن تلك اللعبة ركلة جزاء لمصلحة السعودية”.

وسجل هدف المنتخب السعودي، عبد الله الحمدان، في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة سيواجه الأخضر الأوليمبي منتخب أوزباكستان يوم الأربعاء المواقع 22 كانون الثاني.

واحتج الاتحاد التايلاندي على طرد لاعبه أكيرا نيشينو، ووصف ركلة الجزاء بأنها “مشكوك فيها”.

ويحتاج الأخضر الأوليمبي إلى الفوز في مباراة يوم الأربعاء أمام أوزباكستان من أجل ضمان التأهل إلى نهائي البطولة بالإضافة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.